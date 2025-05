Katze begibt sich auf riskantes Abenteuer: Wenig später schrillen die Alarmglocken

Viernheim - Tierischer Rettungseinsatz in Südhessen ! Feuerwehr und Polizei mussten einen fehlgeschlagenen Ausflug eines Stubentigers in versöhnliche Bahnen lenken.

Das Kätzchen hatte es aus nicht bekannten Gründen auf das Hausdach geschafft, kam dann aber nicht mehr allein herunter. © Polizeipräsidium Südhessen

Wie ein Sprecher erst am heutigen Mittwoch mitteilte, sorgte eine verirrte Katze bereits am Montagnachmittag in Viernheim für den ungewöhnlichen Großeinsatz.

Gegen 14.30 Uhr alarmierten besorgte Anwohner die Behörden, nachdem das Tier seit über einer Stunde auf dem Vordach eines Mehrfamilienhauses in der Rathausstraße ausgeharrt hatte.

Alle Anstrengungen, die Katze mit Lockversuchen vom Dach zu holen, scheiterten. Daraufhin rückten die Brandmeister mit einer Drehleiter an und konnten das verängstigte Tier sicher bergen. Die gerettete Samtpfote wurde wohlbehalten an ihre Besitzer übergeben.

Während der Rettungsaktion sperrten Polizei und Stadtpolizei vorsorglich die Rathausstraße ab, um die Arbeiten der Einsatzkräfte nicht zu gefährden.