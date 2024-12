Katze bekommt Klavierstunde und bringt so viele Herzen zum Schmelzen

Neugierig beäugte Kater Cricket das Klavier seines Besitzers. © TikTok/ellen.moffatt

Katzen sind wissbegierige Geschöpfe - und so überrascht es vielleicht nicht, dass diese Samtpfote wissen wollte, was ihr Besitzer da am Piano machte.

Kätzchen Cricket gab sich nicht mit Zuhören zufrieden, sondern kletterte auf den Flügel, um den Klang genauer zu untersuchen. Die dramatische Melodie, die von seinem Herrchen gespielt wurde, ließ den Kater jedoch mehrmals zusammenzucken.

Tierbesitzerin Ellen Moffatt filmte die niedliche Szene und teilte sie auf ihrem TikTok-Kanal "ellen.moffatt", wo das Video mit 14 Millionen Aufrufen, 2,4 Millionen Likes und mehr als 3600 Kommentaren viral ging.

"Crickets erste Klavierstunde war großartig", schrieb Ellen zu ihrem Clip, der die Herzen der Zuschauer sofort auf seiner Seite hatte.

"Das ist wie eine Szene aus einem Disney-Film - die Musik und die Reaktionen sind einfach perfekt", fasste ein TikTok-Nutzer das Verhalten des Katers zusammen.