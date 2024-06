Katze findet Brieftasche von verstorbenem Besitzer: Ihre Reaktion rührt alle zu Tränen

"Ich bin so froh, dass wir die Zeit und die letzten gemeinsamen Momente, die wir noch hatten, in Liebe teilen konnten, bevor er starb", sagte die Frau.

In einem Video, das auf dem TikTok-Kanal "deesuze" geteilt wurde, schnüffelt Katze Gem an einem Portemonnaie - und scheint instinktiv zu erkennen, wem es einmal gehörte.

"Ich erledigte Papierkram in meinem Zimmer und hatte sein Portemonnaie auf das Bett geworfen. Als ich zurückkam, war Gem aufgesprungen und schnüffelte sehr intensiv daran", sagte die TikTokerin.

"Ich wusste, dass dies ein besonderer Moment war, also begann ich mit der Aufnahme. Es war offensichtlich, dass der Geruch der Brieftasche ihr vertraut war, sie tröstete und emotional berührte. Als sie sich schließlich darüber legte, wusste ich, dass sie an ihn dachte und sich an ihr Herrchen erinnerte."

Auf TikTok fand der rührende Clip bei zahlreichen Zuschauern Anklang. Viele fühlten mit dem Kätzchen und ihrer Besitzerin mit und erzählten von ähnlichen Erlebnissen mit ihren Haustieren.

"Ich bin immer noch schockiert und gerührt, dass dieses kleine Video die Herzen so vieler Menschen erreicht hat", sagte die Frau aus Ohio.