Katze findet endlich ein Zuhause: Was sechs Wochen später passiert, trifft Pfleger ins Herz

Traurig wirkt Katze Mama, während sie im Tierheim sitzt. © Screenshot/TikTok/@atlmotherofkittens

Das arme Tier kam im Sommer in das Tierheim "Furkids Animal Rescue and Shelters" in Atlanta, Georgia, musste dort eine ganze Weile ausharren. Ende September war es dann so weit: Eine Familie nahm die Samtpfote mit nach Hause.

Doch nur sechs Wochen später tauchte sie wieder im Tierheim auf, um den Vierbeiner zurückzugeben. Die unerwartete Situation traf Mamas Pfleger voll ins Herz. In einem TikTok-Video (siehe unten) versuchten sie, die traurige Lage der Katze zu veranschaulichen.

So werden in dem Clip mehrere Untertitel eingeblendet, die die Situation auf rührende Weise untermalen sollen. "Ich bin ein bisschen traurig und verwirrt, warum ich zurück im Tierheim bin", heißt es in dem Video.

Weitere Untertitel drücken noch mehr auf die Tränendrüse: "Es tut mir leid für meine ehemaligen Adoptiveltern, dass ich zu verspielt für ihre andere Katze war. Ich habe mein Bestes gegeben... Ich war einfach so glücklich, in einem eigenen Zuhause zu sein. Bin ich eine schlechte Katze?"