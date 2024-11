"Schnuffelchen" hatte kaum Kontakt zu Menschen: Wer kann ihr Katzen-Herz erobern?

Katze "Schnuffelchen" kommt im Tierheim immer mehr aus sich heraus. © Tierheim München (2)

Die Samtpfote ist eine sensible Seele, die ein ruhiges Zuhause ohne Kinder sucht.

"Aufgrund ihres bisher begrenzten Kontakts mit Menschen reagiert sie anfangs oft sehr ängstlich", berichten ihre Pfleger. Seit sie im Tierheim Zuwendung findet, macht sie große Fortschritte und beginnt sich zu öffnen.

Von anderen Katzen hält Schnuffelchen nichts und möchte als Einzelprinzessin leben. Ideal wäre ein Liebhaber, der ihr mit viel Verständnis und Geduld begegnet.

Eine Wohnung mit einem vernetzten Balkon bietet ihr die Möglichkeit, die Welt um sie herum zu erkunden, während sie sich langsam an ihr neues Zuhause gewöhnt. Da sie an einer Herzerkrankung leidet, musst sie regelmäßig Tabletten einnehmen, die sie zuverlässig in einem Leckerli frisst.

Alles Weitere erfährst Du unter der Telefonnummer 089/921000825 im Katzenhaus. Melde Dich an und lerne Schnuffelchen kennen.