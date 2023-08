Katze in den Rucksack? Das sind die großen Fehler, die Du machen kannst

Außer für den kurzzeitigen Transport sollten Katzen nicht länger in Taschen und ähnlichem gehalten werden. © remains/123RF

Das Mitnehmen von Katzen in eigens dafür verkauften Katzenrucksäcken oder das Halten in speziellen Katzenkäfigen behindere die Tiere erheblich in ihren natürlichen Verhaltensweisen, erläutert das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen anlässlich des Weltkatzentags am Dienstag.

Die Einschränkungen beim Bewegungsdrang, Flucht- oder Ausscheideverhalten könnten zu Verletzungen und länger anhaltendem Stress führen.

Fachgeschäfte böten viel Zubehör für die Haustiere an - nicht immer aber sei dies für die artgerechte Haltung geeignet. Auf dem Heimtiermarkt für Bedarfsartikel und Zubehör fänden sich Produkte, die dem Wesen und der Art von Katzen nicht gerecht würden.

Für unerfahrene Katzenhalter sei dies nicht unbedingt erkennbar.