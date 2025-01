Katze kommt nicht an Käfer an der Decke heran: Dann kriegt sie ungeahnte Hilfe

Auf der Schulter des Freundes sitzend, schnappte sich die Samtpfote das Insekt an der Decke und hüpfte schließlich wieder herunter. Der kurze Moment sorgte für etwas Entspannung im Umzugsalltag.

Als Alys Katze einen Käfer an der Decke erblickte, diesen jedoch nicht erreichen konnte, kam ihr Freund kurzerhand zu Hilfe.

Die junge Lehrerin und ihr Freund waren gerade erst in ihr neues Haus eingezogen, dementsprechend hoch war der Stresspegel bei den beiden.

"Ich liebe ihn so sehr, er ist alles Gute auf dieser Welt", schrieb Aly über ihren Freund.

Nicht nur die TikTok-Zuschauer zeigten sich von der Szene fasziniert, sondern auch Alys Hund, der dem Duo aus Katze und Mann ebenfalls bei dem Kunststück zusah. "Teamwork macht den Traum wahr", kommentierte ein Zuschauer, während ein anderer schrieb: "Das ist die schönste Katze, die ich je gesehen habe."

"Es ist die Art und Weise, wie sie ihm vertraut, dass er sie so hoch in der Luft in Sicherheit hält", brachte ein weiterer Nutzer den innigen Moment auf den Punkt.

Für Katzen ist es übrigens völlig sicher und natürlich, Ungeziefer zu fangen und zu fressen. Gefährlich wird es lediglich bei Bienen, Wespen und Hornissen.