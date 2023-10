Katze läuft jeden Tag zum Bahnhof, um die Fahrgäste zu begrüßen

Nala hat den Bahnhof von Stevenage zu ihrem zweiten Zuhause auserkoren. © Facebook/The Adventures of Nala

Nala wurde schon hunderte Male im Bahnhof der englischen Stadt Stevenage fotografiert. Wie die BBC berichtet, sitzt sie dabei oftmals auf einem Fahrkartenschalter.

Laut Nalas Besitzerin Natasha Ambler ist die Samtpfote kein bisschen scheu, sondern sucht sogar ganz gezielt den Kontakt zu Menschen. Deshalb läuft sie sowohl morgens als auch abends zum Bahnhof, in dessen Nähe sie wohnt.

Bahnhofsmanager Shaun Smith sagte, die Katze baue "Barrieren ab" und schaffe somit eine Gemeinschaft für die Fahrgäste vor Ort. Die abenteuerlustige Katze sei jederzeit willkommen, da sie den Alltag der Menschen bereichere.

"Sie bringt die Menschen zum Lächeln und setzt fröhliche Gespräche zwischen Mitarbeitern und Kunden in Gang. Das hilft unserem Team und unseren Mietern am Bahnhof, sich als Teil der lokalen Gemeinschaft zu fühlen", so der Manager.

Damit die Leute aber auch wissen, dass Nala zu jemandem gehört, wurde das Tier entsprechend markiert. So soll sichergestellt werden, dass Fremde sie nicht einfach mit zu sich nach Hause nehmen.