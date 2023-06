Katze Maggy geht es besser und darf ausziehen: "Wünschen uns ein Zuhause, wo sie verwöhnt wird"

Bergheim - Ende März nahm das Tierheim in Bergheim eine Katze auf, die eine tragische Geschichte hinter sich hat . Nun geht es dem Vierbeiner besser, sodass die Mieze ausziehen möchte.

Katze Maggy sucht nach einer langen Krankheit ein neues Zuhause. © Tierheim Bergheim

Es waren schreckliche Bilder, die die Pfleger des Tierheims damals auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichten. Das Mäulchen sah aus wie weggefetzt, zudem hatte Maggy noch unzählige Flöhe, Knubbel und Wunden, die sich unter ihrem Fell eingenistet und ihr Leben ordentlich auf die Probe gestellt haben dürften.

Wie sich herausstellte, litt der Vierbeiner an einem "Eosinophilen Granulom". Dabei handelt es sich laut offiziellen Angaben um eine knotige Hautveränderung, die auch als Autoimmunerkrankung angesehen werden kann.

Nun aber geht es der Katze, die aus einem Übergangsheim nach Bergheim gefunden hat, deutlich besser. Es geht ihr so gut, dass sie endlich ausziehen darf. Deshalb machen die Mitarbeiter des Tierheims Dellbrück jetzt auch Werbung für die Samtpfote. "Wir schätzen sie auf acht bis zehn Jahre und wir wünschen uns für sie ein Zuhause, in dem sie nach Strich und Faden verwöhnt wird", schreiben die Pfleger in einem neuen Instagram-Beitrag.

Ein gesicherter Balkon oder Garten wäre super. Zudem schätze das Tierheim Maggy eher als Einzelkatze ein, da sie im dortigen Katzenhaus nicht jeden Artgenossen möge.