Katze miaut auf Spaziergang plötzlich seltsam: Kurz darauf löst sich zwei Monate altes Rätsel auf
Dublin (Irland) - Es sollte nur ein gemütlicher Abendspaziergang im Juli in Dublin werden. Doch plötzlich schlug Katze Coco bei ihren Besitzern Pili und Nick Alarm. Ihr Miauen klang seltsam, ganz anders als sonst. Schließlich sahen die Iren, was los war - und ahnten nicht, dass sie dabei waren, ein zwei Monate altes Rätsel zu lösen.
"Coco begann, diese dringlichen, hektischen Laute von sich zu geben - ein Miauen, wie wir es noch nie zuvor gehört hatten", erzählte Pili jetzt in einem Gespräch mit The Dodo.
Der Grund: Die Katze hatte in einem kleinen Baum einen getigerten Kater entdeckt, der ziemlich verängstigt wirkte. "Die Tigerkatze beugte sich herab, und die beiden begannen, vorsichtig ihre Nasen aneinanderzureiben, während Coco dabei dieses leise, besorgte Gurren von sich gab", so Pili.
Für sie und Nick war die ganze Situation auch deshalb ungewöhnlich, weil Coco normalerweise einen großen Bogen um andere Katzen macht. "In diesem Moment wussten wir, dass etwas nicht stimmte. Coco schien sich aufrichtig Sorgen um ihn zu machen", erklärte die Besitzerin.
Während das Paar noch überlegte, wie man den Kater retten und transportieren könnte, sorgte das Tier selbst für die nächste Überraschung.
Virales Instagram-Video zeigt Fund des Katers
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Wie von Zauberhand sprang der Kater freiwillig in die Transporttasche, die eigentlich Coco gehörte. Das Paar nahm den Kater daraufhin mit und fuhr noch am selben Abend mit ihm in eine Tierklinik. "Ihn dort zu lassen, war überraschend emotional", sagte Pili. "Wir kannten ihn erst seit wenigen Stunden. Aber er hatte unsere Herzen im Sturm erobert", erklärte sie.
Als sie wieder zu Hause waren, ließ sie die Frage, wem der Kater gehören könnte, nicht los. Also durchforsteten Pili und Nick das Internet, bis sie in den sozialen Medien fündig wurden.
"Ich entdeckte einen Beitrag über eine vermisste Katze vom 26. April - also von vor mehr als zwei Monaten", erzählte Pili. "Das Foto sah genauso aus wie unser geheimnisvoller Tigerkater. Wir waren uns sicher, einen alten Vermisstenfall gelöst zu haben", fügte sie hinzu.
Schließlich nahm sie Kontakt zu den Besitzern auf. Diese holten den "Ausreißer" auch bereits am nächsten Morgen aus der Tierklinik ab.
Ende gut, alles gut? Mitnichten: Nur wenige Tage später lief der Kater seinen Findern erneut in die Arme. Dann kam die ganze Wahrheit ans Licht. Als Pili erneut mit den Besitzern Kontakt aufnahm, gaben diese zu, dass ihr Stubentiger ein ständiger Ausreißer sei. Sie hätten sich daran gewöhnt und sogar vergessen, die Vermisstenanzeige zu löschen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/cocosniffing