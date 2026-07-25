25.07.2026 19:18 Katze miaut auf Spaziergang plötzlich seltsam: Kurz darauf löst sich zwei Monate altes Rätsel auf

Es sollte nur ein gemütlicher Abendspaziergang im Juli in Dublin werden. Doch plötzlich schlug Katze Coco bei ihren Besitzern Pili und Nick Alarm.

Von Christian Norm

Dublin (Irland) - Es sollte nur ein gemütlicher Abendspaziergang im Juli in Dublin werden. Doch plötzlich schlug Katze Coco bei ihren Besitzern Pili und Nick Alarm. Ihr Miauen klang seltsam, ganz anders als sonst. Schließlich sahen die Iren, was los war - und ahnten nicht, dass sie dabei waren, ein zwei Monate altes Rätsel zu lösen.

Coco schlug während eines Spaziergangs plötzlich Alarm, miaute ganz seltsam. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/cocosniffing "Coco begann, diese dringlichen, hektischen Laute von sich zu geben - ein Miauen, wie wir es noch nie zuvor gehört hatten", erzählte Pili jetzt in einem Gespräch mit The Dodo. Der Grund: Die Katze hatte in einem kleinen Baum einen getigerten Kater entdeckt, der ziemlich verängstigt wirkte. "Die Tigerkatze beugte sich herab, und die beiden begannen, vorsichtig ihre Nasen aneinanderzureiben, während Coco dabei dieses leise, besorgte Gurren von sich gab", so Pili. Für sie und Nick war die ganze Situation auch deshalb ungewöhnlich, weil Coco normalerweise einen großen Bogen um andere Katzen macht. "In diesem Moment wussten wir, dass etwas nicht stimmte. Coco schien sich aufrichtig Sorgen um ihn zu machen", erklärte die Besitzerin. Katzen Diese Katze ist nichts für schwache Nerven: Wer schenkt Leni trotzdem ein Zuhause? Während das Paar noch überlegte, wie man den Kater retten und transportieren könnte, sorgte das Tier selbst für die nächste Überraschung.

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