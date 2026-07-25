Nosey braucht Geduld und Liebe: Wer schenkt der Katze ein Zuhause?
Hamburg - Nosey landete als Sicherstellung im Hamburger Tierheim. Jetzt möchte die Katze ein vollwertiges Familienmitglied werden.
Der Stubentiger braucht ein Weilchen, um Vertrauen zu fassen. Aber wenn Nosey jemanden in ihr Herz geschlossen hat, zeigt sie ihr wahres Gesicht.
Und das ist, trotz schwieriger Vergangenheit, ein ganz bezauberndes Gesicht. Die Fellnase wird von den Pflegern des Hamburger Tierschutzvereins als Katzendame mit einem liebevollen und sanften Wesen beschrieben.
Wenn sie erstmal angekommen ist, wird sie anhänglich und freut sich über jede gemeinsame Minute. Von Kuscheleinheiten bekommt die Katze gar nicht genug.
Die Europäisch Kurzhaar ist eher zurückhaltend und mag es, wenn ihre Umgebung entspannt und ruhig ist. Ein hektischer, lauter Haushalt ist dementsprechend überhaupt nichts für das freundliche Wesen.
Ihre Bezugspersonen im Tierheim an der Hamburger Süderstraße wünschen sich ein Zuhause mit geduldigen Menschen, in dem die Samtpfote Zeit bekommt, um in ihrem eigenen Tempo anzukommen und Sicherheit zu gewinnen.
Nosey sucht ein Zuhause in ruhiger Umgebung
Die Katze ist stubenrein und eine angenehme Mitbewohnerin. Ihr größter Wunsch ist es, als vollwertiges Familienmitglied akzeptiert zu werden.
Die Fellnase möchte ihr Zuhause weder mit Artgenossen noch mit anderen Tieren teilen und wird daher als Einzelprinzessin vermittelt. Sie möchte schließlich die ungeteilte Aufmerksamkeit ihrer Menschen genießen.
Wenn Nosey richtig angekommen ist, möchte sie auch ihre Neugierde stillen können. Daher wünschen sich ihre Pfleger ein Zuhause in ruhiger Wohngegend mit wenig Verkehr, damit sie auf Freigängen die Umgebung sicher erkunden kann.
Für die Katze wird eine Familie gesucht, die Nosey so akzeptiert, wie sie ist. Wer ihr mit Geduld begegnet und ihr die Zeit gibt, Vertrauen zu fassen, bekommt eine sanfte, ruhige Katze mit großem Herzen und noch größerer Lust auf Kuscheleinheiten.
Interessierte finden unter hamburger-tierschutzverein.de einen detaillierten Steckbrief und die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.