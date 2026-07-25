Nosey braucht Geduld und Liebe: Wer schenkt der Katze ein Zuhause?

Hamburg - Nosey landete als Sicherstellung im Hamburger Tierheim. Jetzt möchte die Katze ein vollwertiges Familienmitglied werden.

Nosey sucht ein ruhiges Zuhause mit einer geduldigen Familie. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der Stubentiger braucht ein Weilchen, um Vertrauen zu fassen. Aber wenn Nosey jemanden in ihr Herz geschlossen hat, zeigt sie ihr wahres Gesicht.

Und das ist, trotz schwieriger Vergangenheit, ein ganz bezauberndes Gesicht. Die Fellnase wird von den Pflegern des Hamburger Tierschutzvereins als Katzendame mit einem liebevollen und sanften Wesen beschrieben.

Wenn sie erstmal angekommen ist, wird sie anhänglich und freut sich über jede gemeinsame Minute. Von Kuscheleinheiten bekommt die Katze gar nicht genug.

Die Europäisch Kurzhaar ist eher zurückhaltend und mag es, wenn ihre Umgebung entspannt und ruhig ist. Ein hektischer, lauter Haushalt ist dementsprechend überhaupt nichts für das freundliche Wesen.

Ihre Bezugspersonen im Tierheim an der Hamburger Süderstraße wünschen sich ein Zuhause mit geduldigen Menschen, in dem die Samtpfote Zeit bekommt, um in ihrem eigenen Tempo anzukommen und Sicherheit zu gewinnen.