Katze ruiniert Fast Food: Reaktion auf Bestrafung bringt alle zum Lachen

Gerade als die Zuschauer sich fragen, was wohl passiert sein mag, schwenkt die Kamera in Richtung einer Glastür, hinter der der Übeltäter wohl auch schon zu sehen ist.

In dem Video hält eine in Großbritannien lebende Katzenbesitzerin eine Styroporschachtel mit Pommes frites und Mayonnaise in der Hand.

Dass sowohl Katzen als auch Hunde gern an das Essen ihrer Besitzer herangehen und sich frei bedienen, ist bekannt. Viele Nutzer berichteten daher von ähnlichen Erfahrungen mit ihren Haustieren.

Andere Zuschauer sprangen dem Kätzchen hingegen zur Seite. "Sie ist draußen! Sie kann offensichtlich nicht die Täterin sein", witzelte ein User, während ein anderer humorvoll schrieb: "Euer Ehren, mein Mandant ist unschuldig."

"Es war bestimmt eine Maus und die Katze wollte sie nur verjagen", kommentierte ein weiterer Nutzer.

Übrigens: Wenn eine Katze etwas tut, was sie nicht tun sollte, ist es ratsam, ihr eine Auszeit zu geben, indem sie in einen anderen Raum gebracht wird - genau das also, was Frauchen und Herrchen in ihrem viralen Video getan haben.