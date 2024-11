Katze schleppt lebende Maus zu Hause an: Besitzerin kann nicht glauben, was dann passiert

Gloucester (England) - Ja, es stimmt, normalerweise sind sie tot. Das ist das übliche Bild, das sich Abbie Doctor aus dem englischen Gloucester fast täglich bietet, wenn ihre Katzen mal wieder ihre Beute nach Hause bringen. Die Samtpfoten der Krankenschwester leben ihren Jagdinstinkt nämlich noch nach Lust und Laune aus - überwiegend an Mäusen. Doch was vor wenigen Tagen in Doctors eigenen vier Wänden geschah, konnte sie kaum glauben.