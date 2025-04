Katze Tessa hat außergewöhnliche Anfälle und sucht nach letztem Gnadenplatz

Ist das Eis jedoch erst einmal mit behutsamen Begegnungen gebrochen, verwandelt sich die Mieze in eine Schmusekatze, die sich von ihrem Menschen gern streicheln lässt.

Tessa leidet an einer Kehlkopflähmung und hat eine erweiterte Speiseröhre. Tierärzte können keine Aussage darüber treffen, wie lange die Kleine noch zu leben hat. Durch die Erkrankung hat die Katze Hustenanfälle und verschluckt sich häufig.

Tessa sehnt sich nach liebevollen Menschen, die ihr ein ruhiges Zuhause schenken. © Tierheim Berlin

Für ihren süßen Schützling sucht das Tierheim Menschen, die bereits Erfahrung mit Katzen haben und Tessa in ihrer ihr verbleibenden Lebenszeit viel Ruhe und Liebe geben können.

Die Pfleger aus dem Berliner Tierheim unterstützen Tessas künftige Besitzer. Zudem wird die Kleine bis zu ihrem Tod kostenlos in der Tierarztpraxis in Bezug auf ihre Erkrankung behandelt.

Artgenossen sollten nicht im künftigen Zuhause auf sie warten. Vielmehr möchte Tessa als Einzelprinzessin Einzug halten.

Wenn Du der lieben Katze Tessa (Vermittlungsnummer 24/2810) ihr restliches Leben versüßen kannst, dann sende eine E-Mail an ihre Tierpfleger und beschreibe Tessas Zuhause in spe, damit die Kleine in die richtigen Hände gelangt.