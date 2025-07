Katze versteckt sich immer im Kratzbaum: Der Grund ist herzzerreißend

Dania Beach (USA) - Kätzchen Ivy versteckt sich unentwegt in ihrem Kratzbaum. Hinter ihrem ungewöhnlichen Verhalten verbirgt sich ein trauriges Schicksal.

Die herzzerreißende Geschichte der kleinen Katze ging auf Facebook viral. © Collage: Screenshots/Facebook/Humane Society of Broward County

Ivy lebte bis vor Kurzem in einem liebevollen Zuhause. Doch als ihr Herrchen wegen eines Uni-Studiums wegziehen musste, blieb für die schüchterne Samtpfote kein Platz mehr.

Ivys neue Realität? Ein Tierheimkäfig mit Gittern, umgeben von Lärm und vielen fremden Tieren.

"Während andere Katzen auf sich aufmerksam machen, bleibt Ivy ganz still und allein in ihrem Baum", berichtete die Humane Society of Broward County gegenüber Newsweek.

Lange wussten die Mitarbeiter des Tierheims im US-Bundesstaat Florida nicht, wie es mit Ivy weitergehen sollte.

"Sie ist eine dieser Katzen, die sich ihre Menschen aussuchen - aber wenn sie sich gegenüber anderen Lebewesen öffnet, ist es einfach zum Dahinschmelzen", schrieb Tierheim-Mitarbeiterin Kaitlin Pechin auf Facebook.

Tausende Nutzer wurden auf das Schicksal des kleinen Stubentigers aufmerksam, der Beitrag ging viral. Nun hofft das US-Tierheim, mithilfe der neuen Social-Media-Aufmerksamkeit ein liebevolles Zuhause für Ivy finden zu können.