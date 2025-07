Tierschützer unter Schock: Wer vergiftet Hunde und Katzen im Feriengebiet?

Alles in Kürze

Das Schreiben der Toxikologie bestätigte: Der tote Kater war an Rattengift gestorben. © Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

Anke Hofmann, die erste Vorsitzende des Tierschutzvereins, schilderte im Gespräch mit TAG24 die Ereignisse, denn es war nicht der erste Vorfall in diesem Zusammenhang.

Bereits vor einem Jahr war ein Kater, der bei ihr Unterschlupf gefunden hatte, tot aufgefunden worden. Da hatte Anke bereits den Verdacht gehegt, dass das Tier vergiftet worden sein könnte.

Auch in der Folge tauchten immer wieder mögliche Giftköder auf. Und ein weiterer Kater hatte sich so in einer aufgehängten Schlingfalle verfangen und verletzt, dass ihm um ein Haar ein Bein hätte amputiert werden müssen.

Jetzt wurde also die nächste tote Katze gefunden und Anke wollte Gewissheit. Sie brachte den Kater - einen Streuner - zu Tierarzt Michael Eberhart, der mit dem Verein zusammenarbeitet. Der obduzierte das Tier und der Verdacht auf eine Vergiftung erhärtete sich.

Deshalb schickte er die Leber des Katers zur Toxikologie nach München. Von dort kam die Bestätigung: Das Tier war an einem Rattengift verendet, wie es nur professionelle Kammerjäger benutzen dürfen.



Natürlich erstattete Anke Anzeige. Und sie berichtet von einem weiteren Vorfall, der sich nur wenige Tage vor dem Fund der toten Katze ereignet hatte.