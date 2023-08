Katze versucht aus Käfig zu entkommen: Was dann passiert, sorgt für großes Staunen

USA - Bei diesen Bildern dürfte sich so manchem Betrachter der Magen umdrehen. In einem TikTok-Clip aus den USA, der von einem Tierheim veröffentlicht wurde, ist der Fluchtversuch einer Katze zu sehen.

Scheitert sie am Ende daran?

Das Tier sitzt im Clip (siehe unten) in einem Käfig, dessen Gitterstäbe nur wenige Zentimeter auseinander stehen. Zu Beginn der Aufnahme quetscht die Samtpfote tatsächlich ihren Kopf dort hindurch.

Spoiler: Gleich ist die Katze komplett aus dem Käfig raus. © TikTok/Screenshot/lowcountryfoster

Nein, auch ihren hinteren Körperteil zieht sie mit aller Kraft heraus. Das ganze Schauspiel läuft in wenigen Sekunden ab. Dann ist die Katze - scheinbar unverletzt - frei.

Kein Wunder, dass das kuriose Video binnen weniger Tage zum viralen Hit geworden ist. Seit dem 28. Juli haben es mehr als 2,4 Millionen TikTok-User angeklickt, rund 230.000 ein Like vergeben.

Doch wie kann es sein, dass die Katze ihren kompletten Körper durch dieses enge "Gefängnis" quetschen konnte?

Das "Cornell Center for Materials Research" hat darauf eine Antwort. "Katzen sind in der Lage, ihre biegsame Wirbelsäule stärker zu drehen als viele andere Tiere und können ihren Körper in einem viel größeren Maße verdrehen. Im Gegensatz zum langen, verankerten Schlüsselbein des Menschen haben Katzen winzige, rudimentäre Schlüsselbeine, die dazu beitragen, dass sie sich durch enge Öffnungen quetschen können."



Abseits dieser Erklärung lohnt ein zweiter, sehr genauer Blick auf die wendige Fellnase. Denn etwas Hilfe hat sie doch. So ist einer der Gitterstäbe aus der unteren Position gebrochen, wodurch er sich um ein bis zwei Zentimeter zur Seite drücken lässt.

Neben einer äußerst wendigen Wirbelsäule hatte die Katze also zusätzlich das Quäntchen Glück, um fliehen zu können. Da sie gefilmt wurde, dürfte die Mieze allerdings schon kurz darauf wieder in einem Käfig gelandet sein.

Immerhin: Sie hat es versucht.