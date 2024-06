Seit 12 Jahren vermisst! Kater verschwindet spurlos, dann die Wendung

Flintshire (Wales) - Diese Geschichte geht ans Herz! Theo-Will McKenna (29) aus Wales hatte die Hoffnung schon aufgegeben. 12 Jahre ist es bereits her, dass sein Kater verschwunden war. Etliche Suchaktionen blieben ohne Erfolg. Doch dann nimmt die tierische Tragödie eine ungeahnte Wendung - mit einem Happy End.

Stellt Abenteurer und Survival-Ausbilder "Bear" Grylls in den Schatten: Kater Artie (16). (Symbolbild) © 123RF/stzu

Ereignet hatte sich der Vorfall im Nordosten von Wales, in einer beschaulichen Kleinstadt. So verschwand Kater Artie völlig unerwartet aus dem Haus des 29-Jährigen und seiner Mutter, nachdem die Familie 2012 von Blacon in Chester nach Connah's Quay gezogen war.

"Er war seit ein paar Tagen nicht mehr zurückgekommen – und das hatte er noch nie zuvor getan. Normalerweise kam er jede Nacht zurück", so McKenna laut dem Nachrichtensender "Fox News".

Ein Riesen-Schock! Der damals erst 17 Jahre junge Besitzer fackelte nicht lange und verbrachte sechs Monate damit, nach Artie zu suchen – doch irgendwann gab die Familie die Hoffnung auf, ihren Vierbeiner jemals wiederzusehen.

Ein harter Schicksalsschlag für den Teenager. "Sofort machte ich mich auf die Suche nach ihm. Ich lief mit einer Tüte voller Leckerli durch die ganze Gegend und fand nichts."