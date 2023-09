Katze wartet am Fenster auf ihre Besitzer: Was dann passiert, berührt so viele

Nottingham (England) - Dass ihre Katze Shadow sie und ihren Freund jeden Tag freudig an der Haustür begrüßt, wusste Kerry Chapman natürlich schon, als sie ihre Haustierkamera installierte. Doch als sie sich die Aufnahmen ansah, schmolz ihr Herz trotzdem noch einmal dahin.

Kaum erkennt die Katze, dass ihr Frauchen auf dem Heimweg ist, fängt sie aufgeregt an zu miauen. Als die Fellnase dann die Tür aufgehen hört, springt sie von der Fensterbank und rennt wie ein Wirbelwind zu ihrer Besitzerin sowie deren Freund.

Kaum hört das Tier die Tür, rennt es los. © TikTok/Screenshot/shadow.the.house.panther

Dank des TikTok-Videos berührte die Katze weit mehr Menschen als Chapman und ihren Partner. Neben gut 285.000 Likes konnte der Stubentiger auch Hunderte positive Kommentare einheimsen.

Allerdings hat Shadow ihre ganz persönlichen Präferenzen, mit wem sie klarkommt und mit wem nicht.

"Sie ist sehr kontaktfreudig im Umgang mit Menschen, mag aber keine anderen Katzen. Das Tierheim teilte uns mit, dass sie das einzige Haustier sein müsste. Sie musste während ihres Aufenthaltes im Tierheim in einen haustierfreien Haushalt umgesiedelt werden Die anderen Katzen machten ihr so viel Stress, dass sie sich das Gesicht aufkratzte und eine tierärztliche Behandlung brauchte", so Chapman.



Unter diesen Umständen ist es gut, dass Shadow eine Einzelkatze ist. Oft allein ist sie übrigens nicht. Denn ihr Frauchen arbeitet zum Glück meistens im Homeoffice.