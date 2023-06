Katze wird in Karaoke-Bar gefüttert - was sie dann tut, begeistert das Internet

Nilai (Malaysia) - Wie schnell Tiere uns Menschen doch vertrauen oder gar in ihr Herz schließen können, beweist aktuell wieder einmal ein süßes Video einer hungrigen Katze . Als das Schnurrhaar ausgerechnet in einer Karaoke-Bar Verpflegung bekommt, entscheidet es sich nämlich, kurz darauf mit reichlich "Verstärkung" wiederzukommen.

Die hungrige Katze kam mit "Verstärkung" zurück. © Montage: Screenshots/TikTok/musicbox365

Vor einigen Tagen wurde auf dem TikTok-Kanal der "Music Box Nilai" ein Clip gepostet, der schon bald viral gehen sollte. Inzwischen hat das nur 22 Sekunden dauernde Video schon mehr als 2,3 Millionen Views, Hunderttausende User ließen ein "Herz" da - und das nur auf TikTok. Auf anderen Plattformen wurde die Aufnahme ebenfalls geteilt.

Die Besitzer der im Westen Malaysias - in der Stadt Nilai - stehenden Karaoke-Bar staunten wahrscheinlich nicht schlecht, als eines Tages plötzlich ein hungriges Kätzchen in ihrer Location stand. Sie zögerten offenbar nicht lange und fütterten das streunende Tier.

So weit, so gut. Doch sie hatten wohl nicht damit gerechnet, dass sie die Katze schon sehr bald wiedersehen würden. Der virale Clip zeigt, wie sie samt Nachwuchs im Maul wieder in die Bar spaziert.

"Wir haben einer Katze Essen gegeben und jetzt bringt sie all ihre Kitten, eines nach dem anderen, in ihrem Mund in unseren Laden", lautet ein Text, der über das Video gepostet wurde.