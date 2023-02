Katze wird nach Tagen aus Erdbeben-Trümmern befreit: Nun sind sie und ihr Retter unzertrennlich

Türkei - Rund eineinhalb Wochen nach den katastrophalen Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist das Ausmaß des Unglücks immer noch nicht richtig zu begreifen. Zum Glück gibt es zwischendurch immer wieder kleine Momente der Freude, die Trauernden auf der ganzen Welt ein wenig Hoffnung spenden. So auch der Fall einer niedlichen Katze .

Die Katze und ihr Retter sind unzertrennlich! © Fotomonatge: Screenshots/Gerashchenko_en

Am frühen Morgen des 6. Februars hatte das erste Beben der Stärke 7,7 die Region erschüttert, Stunden später folgte ein zweites der Stärke 7,6. Neben abertausenden Menschen wurden auch unzählige Tiere verschüttet.

So auch ein Kätzchen, das inzwischen den Namen "Enkaz" verliehen bekam. Ganze fünf Tage war der Vierbeiner in den Trümmern gefangen. Doch es blieb am Leben - und wurde schließlich gerettet!

Nun ging ein Video von der Katze und ihrem Retter im Netz viral. Zunächst auf Reddit, später auf Twitter und Instagram verbreitet, wurde der Clip inzwischen mehrere Millionen Mal angesehen.

In der Aufnahme ist zu sehen, wie die Katze auf der Schulter ihres Befreiers sitzt. Angeblich weicht sie dem Feuerwehrmann gar nicht mehr von der Seite.

Dieser erklärt in dem Video: "Wir retten auch Haustiere. Am vierten Tag nach dem Erdbeben retteten wir eine Van-Katze. Wir haben sie ihrem Besitzer übergeben. Wir haben diese Katze dann am nächsten Tag gerettet. Wir haben sie Enkaz ["Schutt"] genannt, weil wir sie aus der Hölle geholt haben."