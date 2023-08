Katze wird regelmäßig sauer: Ihr Grund sorgt für mächtig Gelächter

Netz - Hatschi! Ob Nieser, Huster oder ein anderes unerwartetes Geräusch: Kater Oliver hat dafür kein Verständnis. Sobald ihr ein Familienmitglied damit in die Quere kommt, wird die Samtpfote ziemlich sauer. Dafür können sich inzwischen fast eine Million Menschen über die kuriose Reaktion der Katze amüsieren.

Wenn zwei sich streiten, freuen sich die TikTok-User. Mehr als 200.000 Likes haben sie bisher für das Video vergeben. In der Kommentarspalte sammeln sich zudem Tränen lachende Emojis.

Mit dem unerwarteten Geräusch schlägt die Stimmung rapide um. Der Stubentiger schaut sein Gegenüber böse an, fletscht sogar bedrohlich die Zähne. "Als wäre es etwas, das wir kontrollieren können", schreibt seine Besitzerin neben das Video.

Vergangene Woche ging der dazugehörige Clip (siehe unten) auf TikTok viral. Ollie sieht darin am Anfang jeder Szene zunächst tiefenentspannt aus, bis sein Frauchen Karena niesen muss.

"Wir haben Ollie gerettet, als er sechs Wochen alt war, und er ist die süßeste Katze überhaupt. Er ist jetzt vier Jahre alt und hat schon immer so reagiert, wenn wir niesen, und er kommt angerannt, wenn wir niesen und er in einem anderen Raum ist. Wir glauben, dass er damit sagt: 'Gott segne dich'", so die Fellfreundin.

Doch steckt vielleicht etwas ganz anderes hinter dem ulkigen Verhalten des Katers?

Laut der britischen Tierschutzorganisation Battersea können Katzen frustriert sein, wenn sie eine Situation nicht unter Kontrolle haben.

"Wenn ihre Erwartungen nicht erfüllt werden oder wenn sie keinen Zugang zu den Dingen haben, die sie sich wünschen, wie Futter, Spiel, Zeit im Freien oder Aufmerksamkeit", so Battersea.

Im Falle von Ollie müsste diese Liste dann wohl noch ergänzt werden um: "unerwartete Nieser".