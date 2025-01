Katze wurde halb tot ins Tierheim gebracht: Findet die süße Tilli jetzt ihr Glück?

Tilli ist dem Tod gerade noch einmal von der Schippe gesprungen. Nun wünscht sie sich ein schönes Zuhause. © Tierschutzverein Kaiserslautern e.V.

Denn wie es auf der Webseite heißt, kam die süße, schwarz-weiße Fellnase in einem ganz und gar katastrophalen Gesundheitszustand ins Tierheim.

Wie es dazu kam und welche schlimmen Erfahrungen Tilli in ihrem bisherigen Leben schon machen musste, ist nicht bekannt.

Und laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Tierheims sei es ganz und gar nicht klar gewesen, ob man Tilli nach ihrer Ankunft überhaupt noch helfen könne.

Aber die Katze sei zum Glück eine kleine Kämpferin und habe nicht aufgegeben. So habe sie es tatsächlich geschafft zu überleben und auch wieder richtig auf die Beine zu kommen. Dank der guten Pflege im Tierheim sei sie jetzt sogar wieder putzmunter und kann an interessierte Katzenfreunde vermittelt werden.

Denn natürlich möchte Tilli nach all dem Negativen nun endlich erfahren, wie schön so ein Katzenleben eigentlich sein kann - am liebsten in einem schönen Zuhause, mit netten Menschen.