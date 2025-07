Katzen kommen nach zehn Jahren aus Vermittlung zurück: Der Grund wirft Fragen auf

Alles in Kürze

Katze Leia kam kürzlich zusammen mit Kumpel Luke aus der Vermittlung zurück. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Wie die Kölner Tierretter auf ihrer Website berichteten, zogen mit Luke und Leia vor einer Weile zwei altbekannte Vierbeiner zurück in die Einrichtung. Denn schon vor mehr als zehn Jahren waren die niedlichen Samtpfoten an neue Besitzer vermittelt worden und lebten bislang ein sorgenfreies Leben in ihrem neuen Zuhause - bis jetzt. Vor Kurzem mussten die beiden nämlich wieder ihre Köfferchen packen.

Gegenüber den Tierrettern schilderten die ehemaligen Besitzer der Vierbeiner, dass einer der beiden aufgrund von Struvitsteinen (eine Form von Harnsteinen) unsauber geworden sei und die Leute damit überfordert gewesen seien.

Im Tierheim machten die Pfleger allerdings eine andere Feststellung. "Bei uns waren sie absolut nicht unsauber", berichteten die Mitarbeiter nämlich und ergänzten, dass auch ihre Blutwerte mittlerweile wieder im normalen Bereich liegen.

So sind Leia und Luke nach einem Jahrzehnt nun erneut auf der Suche nach einem richtigen Zuhause - diesmal aber bitte auch wirklich für immer!