Wegen Krankheit abgeschoben: Gibt es noch Hoffnung für diesen Kater?

Der Kater wurde ungefähr 2012 geboren. Minik-Ciro bevorzugt ein Zuhause ohne Kinder und als Einzelkatze, da er mit Artgenossen nicht verträglich ist. Die Haltung in einer Wohnung - gerne mit vernetztem Balkon - wäre ideal für ihn.

Kater "Arames" und "Charlie" hängen aneinander und wollen auch in Zukunft zusammen bleiben. © Tierheim München

Europäisch-Kurzhaar-Kater "Arames" und "Charlie" kamen ins Münchner Tierheim, weil sie sich beim Vorbesitzer unsauber zeigten und es deshalb zu Problemen mit deren Vermieter kam.

Arames wurde im Juli 2015, Charlie im Dezember 2017 geboren.

Die charmanten Samtpfoten suchen ein gemeinsames, kinderfreies Zuhause. Sie suchen einen Platz in

Wohnungshaltung mit einem sicher vernetzten Balkon.

Zu Beginn sind die Kater etwas schüchtern, nach einer gewissen Zeit zur Eingewöhnung begegnen sie ihren Menschen zutraulich.

Da sie sich im Tierheim nicht mehr unsauber zeigen, vermuten ihre Pfleger, dass ihr Verhalten mit dem Kind im vorherigen Zuhause zusammenhing. Um dem Paar ein stressfreies Umfeld zu bieten, sollten in ihrem neuen Zuhause also weder Kinder leben noch geplant sein, so der Tierschutz.

Bist Du der Richtige für Arames und Charlie? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/92100036 im Katzenhaus OG.