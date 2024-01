"Knöpfchen" nach heftiger OP wieder fit: Darum hat diese Katze ein Knopfauge

Torgau - Diese kleine Mieze ist im wahrsten Sinne des Wortes eine "Glückskatze": Neben ihrer auffälligen Färbung wurde das Fundtier gerade noch rechtzeitig entdeckt, sodass ihr schwer verletztes Auge in einer OP gerettet werden konnte.

Die Fundkatze aus Graditz trägt nach ihrer wichtigen OP einen auffälligen Augenschutz. © Facebook/Tierhilfe Torgau

Wie die Tierhilfe aus Torgau auf Facebook mitteilte, war die Katze Mitte Januar im Torgauer Ortsteil Graditz entdeckt worden.

"Umsichtige Bürger haben nicht weggesehen und erkannt, dass die kleine dreifarbige Miez Hilfe brauchte. Denn sie hatte ein deutlich verletztes Auge, welches bei den Tierärzten mit Herz operiert werden musste", berichtete die gemeinnützige Organisation.

Wie es zu der schweren Verletzung kam, ist nicht bekannt. Bei einer sehr aufwendigen OP konnten die Mediziner den noch intakten Augapfel und die Pupille entdecken und retten, sodass das Auge erhalten bleiben kann.

"Damit das neue Gewebe nun Zeit hat zu wachsen und das Auge vollständig heilen kann, wurde eine Nickhautschürze angebracht. Wenn alles gut läuft, wird diese in zwei Wochen entfernt und dann sollte sie ein voll funktionsfähiges Auge haben", so die Tierhilfe Torgau optimistisch.

Da die Organisation bis jetzt auf den Kosten der OP sitzen bleibt, sind Spenden gerne gesehen. Diese können per PayPal an tierhilfe-torgau@gmx.de oder an die Bankverbindung IBAN DE21 8605 5592 1090 1844 80 gesendet werden.