Köpfchen steckte in einem Behälter! Folgt auf Isamus Rettung jetzt das große Happy End?

Wer hat ein Plätzchen frei? Isamu würde lieber heute als morgen seine Köfferchen packen, das Tierheim hinter sich lassen und bei seiner neuen Familie einziehen.

Von Jan Höfling

Kassel - Wer hat ein Plätzchen in seinem Herzen frei? Isamu würde lieber heute als morgen seine Köfferchen packen, das Tierheim in Kassel hinter sich lassen und endlich bei seiner neuen Familie in sein Für-immer-Zuhause einziehen.

Isamu sehnt sich nach einem Für-immer-Zuhause. © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der "Wau-Mau-Insel" berichten, musste der wunderschöne Europäisch-Kurzhaar-Kater mit den großen Augen kurz vor Weihnachten Schlimmes durchmachen. Die arme Samtpfote wurde von einer Frau in einer Seitenstraße der Holländischen Straße gefunden. Ortskenntliche wissen, wie stark diese in der Regel befahren ist. Der Kopf des kleinen Kerls steckte in einem Plastikbehälter fest! Kaum auszudenken, was hätte passieren können, wäre er nicht rechtzeitig entdeckt worden und auf die Fahrbahn geraten. Katzen Frau besucht Vierbeiner im Tierheim: Was ihre Schwester dann offenbart, rührt sie zu Tränen Deutlich Kratzspuren auf der Außenseite des Behälters zeugen von der Panik, die Isamu vor seiner Rettung wohl durchlebt haben muss.

Isamu wünscht sich Leben als kleiner Einzelprinz - fernab von Straßen- oder Schienenverkehr