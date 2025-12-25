Köpfchen steckte in einem Behälter! Folgt auf Isamus Rettung jetzt das große Happy End?
Kassel - Wer hat ein Plätzchen in seinem Herzen frei? Isamu würde lieber heute als morgen seine Köfferchen packen, das Tierheim in Kassel hinter sich lassen und endlich bei seiner neuen Familie in sein Für-immer-Zuhause einziehen.
Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der "Wau-Mau-Insel" berichten, musste der wunderschöne Europäisch-Kurzhaar-Kater mit den großen Augen kurz vor Weihnachten Schlimmes durchmachen.
Die arme Samtpfote wurde von einer Frau in einer Seitenstraße der Holländischen Straße gefunden.
Ortskenntliche wissen, wie stark diese in der Regel befahren ist. Der Kopf des kleinen Kerls steckte in einem Plastikbehälter fest! Kaum auszudenken, was hätte passieren können, wäre er nicht rechtzeitig entdeckt worden und auf die Fahrbahn geraten.
Deutlich Kratzspuren auf der Außenseite des Behälters zeugen von der Panik, die Isamu vor seiner Rettung wohl durchlebt haben muss.
Isamu wünscht sich Leben als kleiner Einzelprinz - fernab von Straßen- oder Schienenverkehr
Entsprechend erleichtert war er demnach, als das Plastikteil endlich entfernt war. Leider war der circa fünf Jahre alter Kater weder gechippt noch kastriert, wie es eigentlich seit der Einführung der Kasseler Katzenschutzverordnung für alle Tiere Pflicht ist.
Laut Tierheim wurde alles inzwischen nachgeholt, einer Vermittlung steht nun nichts mehr im Weg.
Menschen gegenüber zeigt sich Isamu noch eher zurückhaltend. Scheu oder ängstlich sei er dabei allerdings nicht, sondern eher vorsichtig, heißt es.
Zwar lebt er in der Einrichtung den Angaben zufolge momentan mit einem Geschwister-Duo zusammen, großen Wert auf Kontakt mit Artgenossen scheint er aber nicht zu legen, sondern sich mit Blick auf sein Zuhause eher ein Leben als Einzelprinz zu wünschen.
Gesucht wird eine Familie, die in einer katzenfreundlichen Umgebung fernab von Straßen- oder Schienenverkehr lebt.
Wer Isamu ein Weihnachts-Happy-End schenken will, kann sich montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr sowie 16 und 18 Uhr unter der Rufnummer 05618615680, per E-Mail oder das Webformular bei der "Wau-Mau-Insel" melden.
Titelfoto: Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel