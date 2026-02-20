Gleich drei auf einen Streich: Unzertrennliches Katzen-Trio sucht neues Zuhause

Eilenburg - Das Tierheim Eilenburg widmet sich derzeit der Herausforderung, gleich drei Katzen auf einmal zu vermitteln. Schließlich kann man Lennox, Elfie und Stefan nicht einfach trennen.

Lennox (l.), Stefan (M.) und Elfie sind einfach unzertrennlich. © Bildmontage: Tierheim Eilenburg

"Ja, wir wissen … es ist nicht einfach", schreibt das Tierheim Eilenburg in den Sozialen Medien. Dass die Vermittlung ihrer Schützlinge hin und wieder einige Hürden mit sich bringt, ist für die Helfer nichts Neues.

Doch bei dem aktuellen Fall stellen sie sich einer ganz besonderen Herausforderung: "Drei Katzen auf einmal - das klingt erstmal nach einer großen Aufgabe, aber wir wollen es nicht unversucht lassen."

Denn wie Stefan (1,5 Jahre alt), Lennox (drei Jahre alt) und Elfie (ein halbes Jahr alt) miteinander umgehen, habe sie einfach berührt.

"Es wird gemeinsam gespielt, sich gegenseitig geputzt und natürlich eng aneinander gekuschelt geschlafen. Keiner bleibt außen vor - sie hängen immer zusammen", heißt es.