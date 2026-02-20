Gleich drei auf einen Streich: Unzertrennliches Katzen-Trio sucht neues Zuhause
Eilenburg - Das Tierheim Eilenburg widmet sich derzeit der Herausforderung, gleich drei Katzen auf einmal zu vermitteln. Schließlich kann man Lennox, Elfie und Stefan nicht einfach trennen.
"Ja, wir wissen … es ist nicht einfach", schreibt das Tierheim Eilenburg in den Sozialen Medien. Dass die Vermittlung ihrer Schützlinge hin und wieder einige Hürden mit sich bringt, ist für die Helfer nichts Neues.
Doch bei dem aktuellen Fall stellen sie sich einer ganz besonderen Herausforderung: "Drei Katzen auf einmal - das klingt erstmal nach einer großen Aufgabe, aber wir wollen es nicht unversucht lassen."
Denn wie Stefan (1,5 Jahre alt), Lennox (drei Jahre alt) und Elfie (ein halbes Jahr alt) miteinander umgehen, habe sie einfach berührt.
"Es wird gemeinsam gespielt, sich gegenseitig geputzt und natürlich eng aneinander gekuschelt geschlafen. Keiner bleibt außen vor - sie hängen immer zusammen", heißt es.
Drei Katzen auf einen Schlag
Wie die Tierfreunde auf ihrer Website schildern, sei bei Lennox und Elfie schon seit längerem klar, dass man das Paar auf keinen Fall trennen kann.
Erst Ende Oktober war Lennox als Fundtier bei den Eilenburgern untergekommen. Nur wenige Tage später kam Elfie, ebenfalls ein Findelkind, dazu.
"Seitdem gehen sie durchs Tierheim wie selbstverständlich gemeinsam durchs Leben und sind nicht mehr voneinander zu trennen", so die Pfleger.
Mit Stefan habe sich schließlich der Dritte im Bunde gefunden.
Dass die Adoption von drei Katzen nicht gerade leicht ist, ist dem Tierheim bewusst. Nichtsdestotrotz hoffe man, die Fellnasen nicht voneinander trennen zu müssen.
Solltet Ihr vielleicht ein sicheres Plätzchen für das Trio haben, meldet Euch via Facebook beim Tierheim Eilenburg.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Eilenburg, Facebook/Tierheim Eilenburg