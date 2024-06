Kranke Katze einfach ausgesetzt: "Kein Geld für Tierarzt!"

Bremen - Doppeltes Unglück für eine kranke Katze aus Bremen . Ihre Besitzer hatten kein Geld für tierärztliche Behandlungen und haben das Tier dann einfach ausgesetzt, wie der Bremer Tierschutzverein am Samstag auf Instagram mitteilte.

Diese Notiz klebte auf der Transportbox der ausgesetzten Katze. © screenshot/instagram/tierheimbremen

Gefunden wurde das Tier in einer Transportbox, an die ein DIN-A4-Zettel geklebt war: "Ist krank, leider kein Geld für Tierarzt".

"So traurig es ist, ist dies leider keine Seltenheit. Immer noch werden häufig Tiere unbedacht angeschafft. Wenn das Tier dann doch mehr kostet als die normalen Futter- und Unterhaltskosten, muss es weg", so eine Mitarbeiterin des Bremer Tierheims "An der Hemmstraße" auf Instagram.

Dort wurde die "Scottish Fold"-Katze Anfang der Woche abgegeben. Wo genau das Tier ausgesetzt wurde, ist nicht bekannt. Der Bremer Tierschutzverein betonte in dem Zusammenhang noch einmal, dass das Aussetzen eines Tieres verboten und damit strafbar ist.

Schlagartig hohe Tierarztkosten ließen sich zudem häufig durch eine Tierkrankenversicherung vermeiden.

"Wir appellieren daher noch einmal: Bitte schafft euch ein Tier nur an, wenn ihr finanziell in der Lage seid, diese Verantwortung auch im Krankheitsfall zu tragen", so die Mitarbeiterin weiter.