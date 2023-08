Ihre Mama sehnte sich nach Freiheit: Fünf Katzenbabys suchen Zuhause – unter einer Bedingung!

Leipzig - Es ist ein Kommen und Gehen bei der Leipziger Katzen-Pflegestelle "Kitcats": Erst Ende Juli ist die "Sternchenbande" mit ihrer Mama eingezogen , nun suchen die fünf schon ihr neues Für-Immer-Zuhause. Ganz klare Voraussetzung: Die vier Kater und ihre Schwester werden auf keinen Fall in Einzelhaltung vermittelt.

Die "Sternchenbande" hat – wie viele Katzenkinder – ganz viele Flausen im Kopf und kann ihre neuen Besitzer sicher schnell um den Finger wickeln. © Screenshot/Instagram/kitcats_leipzig

Als Orion, Sirius, Regulus, Fafnir und die kleine Stella ihr vorübergehendes Heim Ende Juli bezogen, waren sie gerade einmal sieben Wochen alt und noch ein bisschen schüchtern.

Doch davon ist mittlerweile nicht mehr viel übrig – im Gegenteil, sie sind eine richtige kleine Rasselbande geworden. Und dürfen schon in knapp zwei Wochen ausziehen, weshalb Interessenten sich ab sofort an die Pflegestelle wenden können.

Aufgewachsen sind die Samtpfoten zusammen mit ihrer Mama Luzi, die selbst gerade erst rund ein Jahr alt war, als sie zu den "Kitcats" kam. Sie hat ihre Babys auf einem Industriegelände zur Welt gebracht und schließlich in einer Garage einquartiert, in der sich liebe Menschen um die kleine Familie gekümmert haben.

Weil sie selbst noch so jung ist und sich vermutlich deswegen nur wenig um ihre Kleinen gekümmert hat, ist die Katzenmama schon seit einigen Wochen nicht mehr in der Pflegestelle. Im Grunde eine Freigängerin hatte sie zwar früher immer eine feste Futterstelle, an der sie versorgt wurde. Dort konnte sie aber kommen und gehen, wann sie wollte.

Die Folge: In der Pflegestelle war die Sehnsucht nach dem Leben draußen einfach zu groß – trotz Babys. Deshalb wurde Luzi schon vor knapp zwei Wochen in ein neues Zuhause mit Freigang vermittelt.