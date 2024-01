Dream-Team! Pepe und Pepper wollen weiterhin zusammen Chaos stiften

Pepper und Pepe sind ein unschlagbares Team. © Facebook/Tierhilfe Torgau

Pepper wurde bei einem Autounfall an Hüfte und Zwerchfell verletzt, weshalb er in die Obhut der Torgauer Tierhilfe in Nordsachsen gelangte. Sie päppelte den verspielten Kater so weit auf, dass er zu einer Pflegestelle umziehen durfte.

Macht er dort nicht gerade mit seinem besten Freund Pepe unsicher, holt er sich gerne Kuscheleinheiten bei seinen Lieblingsmenschen ein. "Er hat das weichste Fell der Welt und ein sehr markantes, weißes Unterfell, das beim Strecken gerne hindurch schimmert", schwärmen diese von dem cleveren acht Monate alten Kater.

Sein bereits erwähnter Kumpel Pepe ist zwar vier Monate jünger, aber steht ihm in Sachen Quirligkeit in nichts nach: Seine Pflegeeltern beschreiben ihn als verkuschelt, liebesbedürftig und vor allem wahnsinnig aufgeweckt und neugierig.

Da beide im Umgang mit Artgenossen richtig aufblühen, ist eine Vermittlung in Einzelhaltung undenkbar. Stattdessen würden sich die beiden Chaoten über eine gemeinsame Zukunft in einem Zuhause freuen, in dem sie bis an ihr Lebensende miteinander herumtollen können.