Leipziger Tierschutz informiert: Deshalb sollte Euer Freigänger unbedingt kastriert sein

Leipzig - Mit dem Frühling beginnt für Katzen die Zeit, in der sie ihren ersten Nachwuchs bekommen. Was für die meisten ein süßer Anblick ist, kann jedoch auch zu Problemen führen, wenn die Population zu sehr ansteigt. Damit dies nicht eintritt, übernimmt im Bereich der Messestadt der Leipziger Tierschutzverein die Kastration der Tiere. Dabei können auch Leipzigs Bürger helfen.

Michael Sperlich, Geschäftsführer des Ersten freien Tierschutzvereins Leipzig und Umgebung und Leiter des Leipziger Tierheims. © Christian Grube

Das Tierheim Delitzsch konnte bereits frohe Neuigkeiten verkünden: In der Obhut der Tierschützer brachte Katzenmama Maika Ende März gleich sechs kleine Samtpfötchen zur Welt und umsorgt sie seitdem liebevoll.

Während die meisten Menschen in den Kitten süße kleine Fellknäule sehen, sind diese gerade für Tierschützer jedoch auch mit Risiken verbunden.

"Wir brauchen keine weiteren Tiere auf der Straße", erklärt Michael Sperlich, Leiter des Leipziger Tierheims. "Wenn wir zu viele da haben, kann dies zu einer Ressourcenknappheit führen. Die Folge wäre, dass gerade Jungtiere mangelbedingt sterben, was mit unheimlichem Leid einhergeht."

Gerade aus dem Bereich der Freigänger - also Katzen in Besitz, die sich dennoch auch außerhalb der eigenen vier Wände aufhalten - brauche es keinen weiteren Zuwachs, so Sperlich. Die Lösung: Kastration.