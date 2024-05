Letzte Hoffnung: Katze "Trixie" sehnt sich nach ganz besonderen Menschen

Durch den stressigen Alltag im Tierheim verschlechtert sich ihr Gesundheitszustand zusehends. Daher sucht die Katze dringend einen letzten Platz bei erfahrenen Liebhabern. Trixie sehnt sich nach einem gemütlichen Nest, in dem sie zur Ruhe kommen kann und nicht bedrängt wird. Kinder und andere Katzen sollten daher nicht im neuen Heim leben.

Hamsterdame Maggie wünscht sich ein abwechslungsreiches Gehege. © Tierheim München

Auch Hamsterdame Maggie sucht ein neues Zuhause.

Sie kam Mitte Februar zusammen mit sieben Geschwistern ins Tierheim, nachdem sie ausgesetzt im Englischen Garten gefunden wurden.

Als Einzelgänger sollten Hamster ohne Artgenossen gehalten werden. Obwohl ihre putzigen Gesichter dazu einladen: Die kleinen Nager sind keine Kuscheltiere!

In einem speziellen Nagerarium kann man die possierlichen Geschöpfe aber gut beobachten und auch so Kontakt knüpfen und Freundschaften schließen.

Weitere Informationen zu Haltung und Pflege bekommst Du im Kleintierhaus des Tierheims. Melde Dich bei Interesse unter der Tel. 089/92100052 oder per E-Mail an kleintierhaus@tierheim-muenchen.de an und statte den Tierchen einen Besuch ab.