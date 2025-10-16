Liebevolle Seele auf dringender Wohnungssuche: Wer gibt Ewi eine Chance?

Delitzsch - Das Delitzscher Tierheim ( Nordsachsen ) kümmert sich nicht nur um die Vermittlung der eigenen Tiere , sondern bietet auch bei Fremd-Vermittlungen Unterstützung an. So auch bei Katzendame Ewi.

Ewi sucht dringend nach einem neuen Zuhause. © Facebook/Tierheim Delitzsch

In einem neuen Facebook-Beitrag unterstützt das Tierheim eine Besitzerin bei der Vermittlung der zehnjährigen Katze, die von ihr als "liebevolle Seele" beschrieben wird.

"Anfangs zeigt sie sich unsicher und zurückhaltend, doch wenn sie sich wohlfühlt, zeigt sie ihre verschmuste Persönlichkeit, besonders gegenüber ihren Bezugspersonen", so die Beschreibung. "Sie spielt und kuschelt gerne, liebt es, auf dem Balkon zu sein."

Die Wohnungskatze liebt das Klettern und Verstecken in Höhlen, weshalb ein großer Kratzbaum und Rückzugsmöglichkeiten zur Grundausstattung des neuen Zuhauses gehören sollten: "Bei fremdem Besuch ist sie schüchtern und zieht es vor, sich zu verstecken und zu beobachten."

Ewi liebt es, die Einzel-Prinzessin zu sein und hofft deshalb auf Besitzer, die ihr ihre ungeteilte Aufmerksamkeit und Liebe schenken wollen.