Mann filmt sich und seine Katze beim Schlafen: Was er dann im Video sieht, hat er nicht erwartet

USA - Er ist ein Wiederholungstäter: Schon seit Jahren macht Nick Filippou (34) aus den USA immer wieder Videoaufnahmen von sich und seiner Katze Minnie, während er schläft. Dafür hat er eigens eine Kamera in seinem Schlafzimmer installiert. Was Filippou kürzlich in einem der Clips entdeckte, hätte er aber nicht erwartet. Doch nicht nur der Katzenbesitzer ist von dem besonderen Moment gerührt.