Mann findet zwei riesige Boxen auf seinem Rasen - Als er hineinschaut, bricht ihm das Herz

St. Louis (Missouri/USA) - Was war hier nur passiert? Als ein Mann aus dem US-Bundesstaat Missouri kürzlich sein Haus verlassen wollte, um Besorgungen zu erledigen, erwischte er eine Frau dabei, wie sie zwei riesige Kisten auf seinem Rasen abstellte.

Die Katzen waren alle unterschiedlich alt, hatten somit komplett verschiedene Bedürfnisse – einige von ihnen waren noch so klein, dass sie an der Brust ihrer Mutter tranken.

Sofort packte der Mann die Kisten in sein Auto und brachte sie zu einer Tierrettungsstation in der Nähe. Und dort staunten die Mitarbeiter nicht schlecht, teilten die Geschichte seither auf Facebook .

Mit einer unguten Vorahnung öffnete er schließlich die Deckel und fand sich traurigerweise in seiner Annahme bestätigt: Plötzlich starrten ihm unzählige Augenpaare entgegen – die Frau hatte ihm insgesamt 20 Kätzchen überlassen.

Ratlos blieb der Anwohner zurück. Kurzerhand ging er daraufhin auf die Kisten zu, entdeckte schnell, dass in ihnen kleine Löcher waren.

Noch bevor er sie darauf ansprechen konnte, stieg die Fremde auch schon wieder in ihren Wagen und raste davon.

Facebook/Screenshot/Stray Rescue of St. Louis

Insgesamt 20 Katzen waren in den beiden Boxen. © Facebook/Screenshot/Stray Rescue of St. Louis

Und tatsächlich: Wie durch ein Wunder schienen ihre Gebete erhört worden zu sein. Bereits am nächsten Tag hatte jede Miez ein neues Dach über dem Kopf gefunden.

"Ihnen allen geht es gut und sie passen sich gut an ihr Übergangszuhause an", berichtete eine Mitarbeiterin begeistert gegenüber dem Tierportal The Dodo.



Nun haben es sich die Tierretter zur Aufgabe gemacht, Familien für die kleinen Fellnasen zu finden, die sich bis an deren Lebensende um sie kümmern können.

"Ich freue mich so auf ihre nächsten Schritte im Leben!"

Die Frau, die die Boxen einfach wahllos auf dem Grundstück abgesetzt hatte, konnte bisher noch nicht ausfindig gemacht werden.