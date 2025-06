Mann läuft mit Baby-Katzen durch S-Bahn: Junge Mädchen greifen beherzt ein

Köln - Bei diesem Fall können Tierfreunde nur mit dem Kopf schütteln! In einer Kölner S-Bahn hat ein Mann letze Woche versucht, mehrere Katzenbabys an Fahrgäste zu verschenken und tischte dabei eine mehr als fragwürdige Geschichte auf. Das Ordnungsamt griff schließlich ein.

Alles in Kürze

Die jungen Kätzchen waren in einem Zug zum Verschenken angeboten worden. © Instagram/tierheim_dellbrueck

Wie das Tierheim Köln-Dellbrück letzten Mittwoch bei Instagram berichtete, waren die vier jungen Miezen samt ihrer Katzenmama am Anfang der Woche mit der S-Bahn unterwegs gewesen - allerdings nicht allein.

Das tierische Quintett war nämlich in Begleitung seines Besitzers unterwegs, der die Tiere jedoch nicht grundlos mit in den Zug genommen hatte.

So hatte der Mann die Miezen kurzerhand in einen Karton verfrachtet und lief mit diesem durch das Fahrzeug, während er die Samtpfoten den anwesenden Fahrgästen anbot. An Erklärungen, warum er sich auf diese mehr als ungewöhnliche Art und Weise der Tiere entledigen wollte, mangelte es ihm nicht, wie die Tierretter weiter schilderten.

So habe der Mann in einer Version erklärt, dass seine neue Partnerin allergisch auf die Vierbeiner reagiere und er die Katzen deshalb schnell verschenken müsse, hieß es.