Sie will nicht im Tierheim alt werden: Gibt es für Renata noch ein Happy End?

Hamburg - Wer hat ein Herz für Renata? Die betagte Europäisch-Kurzhaar-Katze ist seit einigen Monaten im Tierheim in Hamburg untergebracht. Für ihren Lebensabend ist sie auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause.

Katze Renata aus dem Hamburger Tierheim sucht nach einem liebevollen Zuhause, in dem sie ihren Lebensabend verbringen kann. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Die elf Jahre alte Fellnase kam am 28. April dieses Jahres in die Obhut des Tierheims an der Süderstraße, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt. Dort präsentierte sie sich zunächst sehr unsicher.

Generell begegnet die Vierbeinerin ihr fremden Menschen und Umgebungen erst einmal sehr skeptisch. Gleichzeitig zeigt sie laut ihren Pflegern aber auch, dass sie sich unbedingt Liebe wünscht.

Wenn das Eis erst einmal gebrochen ist und Renata Vertrauen gefasst hat, lässt sie sich demnach sehr gerne streicheln und sehnt sich deutlich sichtbar nach viel Kontakt zu ihren Bezugsmenschen.