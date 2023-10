Mann will einsamer Katze helfen: Als er näher kommt, erkennt er seinen Fehler

Kanada - Er liebt Katzen, hat selbst zwei Samtpfoten bei sich zu Hause in Kanada. Entsprechend neugierig zeigte sich Josh Rickard, als er kürzlich bei einem Abendspaziergang auf eine einsame Fellnase traf. Weil das arme Wesen direkt am Straßenrand saß, ging der Kanadier besonders behutsam vor. Erst eine ganze Weile später erkannte er seinen Fehler.

Wer wollte denn da nicht mit Katzen-Freund Josh Rickard interagieren? © Reddit/Screenshot/u/Mandatory_Antelope

"Es ist nicht ungewöhnlich, allen möglichen Tieren wie Hirschen, Elchen, Füchsen und Kojoten sowie den Haustieren der Nachbarschaft zu begegnen", sagte Rickard diese Woche im Gespräch mit Newsweek.

An jenem Abend verlief die Begegnung mit der fremden Katze jedoch anders als erwartet. Rickard gab sich zwar viel Mühe, um mit ihr in Kontakt zu treten. Doch auf Gegenliebe stieß er nicht.

"Wenn ich einer unbekannten Katze begegne, gehe ich normalerweise in die Hocke und strecke meine Hand so aus, dass sie zu mir kommt. Oft sind sie freundlich. In dieser Nacht tat ich dasselbe. Ich duckte mich und rief sie in beruhigendem Ton", so der Fellfreund.



Doch statt einer Reaktion erntete der Spaziergänger nur betretenes Schweigen. "Sie schien verängstigt und wie erstarrt zu sein, als sie mich nur ansah. Ich versuchte weiter, sie zu überreden, und machte ein paar Schritte vorwärts. Wieder nichts. Schließlich stand ich auf und begann, die Straße zu überqueren. Aber nach nur wenigen Schritten begann ich zu spüren, dass etwas nicht stimmte", erklärte Rickard.

Dann fiel bei dem Katzen-Freund endlich der Groschen.