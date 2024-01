"Menschen findet er richtig gut": Dieser Kater weiß genau, was er will!

Troisdorf (NRW) - Kater Apollo lebt zurzeit im Tierheim Troisdorf, viel lieber würde der Stubentiger aber in ein richtiges Zuhause ziehen. Seine Pfleger stellten den Vierbeiner nun ausführlich vor - und hoffen, dass ihr Schützling schon demnächst in ein neues Leben starten kann.

Apollo ist ein echter Charakter-Kater: Menschen findet er super, mit Artgenossen kommt er aber nicht zurecht. © Instagram/tierheim__troisdorf

Apollo ist ein wahrer Prachtkerl. Mit seinem roten Fell und den grünen Augen ist der Vierbeiner nicht nur ziemlich hübsch anzuschauen, sondern verzückt Katzenfreunde zudem mit seinem starken Charakter.

Bei Instagram stellte das Troisdorfer Tierheim Apollo am Sonntagabend in einem neuen Instagram-Beitrag vor und teilte dazu auch drei Schnappschüsse des Katers, von denen vor allem eine "Pose" für Begeisterung sorgte: Auf einem Bild hatte die Samtpfote nämlich ganz frech die Zunge herausgestreckt.

Wie die Pfleger des Tiers den rund 18.000 Fans erklärten, ist ihr elfjähriger Schützling ein "echter Charakter-Kater": "Menschen findet er richtig gut, auf Artgenossen kann er gerne verzichten", schilderte das Tierheim und betonte: "Apollo weiß ziemlich genau, was er will und was eben auch nicht."

Im Katzenhaus lebt der Vierbeiner zurzeit ganz nach dem Motto "Kater ist König" und das wünscht er sich auch für seine neue Bleibe.