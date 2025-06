Mittagsschlaf wird für Samtpfote zur Todesfalle: Kater übersteht Waschgang nur knapp

Mittlerweile geht es Kater Pablo wieder gut, doch neben seinen teils schweren inneren Verletzungen verlor er auch einige Krallen. © Fotomontage: Screenshot: facebook.com/sashvets

In einem Artikel des australischen Nachrichtenportals "7news" erzählt die örtliche Tierklinik für Kleintiere (kurz "SASH") die tragische Geschichte des gerade einmal neun Monate alten Katers Pablo.

In seinem Zuhause in Gold Coast, kurz vor der Großstadt Brisbane, ist es momentan Winter, was bedeutet, dass Temperaturen nachts unter die Zehn-Grad-Grenze fallen können, was für die dortigen Verhältnisse schon relativ kühl ist.

Der neugierige Stubentiger nahm das wahrscheinlich zum Anlass, im Haus nach einem Ort zu suchen, der noch etwas wärmer ist. Schließlich wurde er fündig. Die Waschmaschine war noch von einem vorherigen Waschgang angewärmt - also der perfekte Ort, um die Äuglein zuzumachen und einzuschlafen.

Doch bevor er wieder so richtig aufwachen konnte, war er schon unter einem Berg aus Wäsche begraben, die Tür verriegelte sich und das Wasser fing an zu steigen. Für ganze 55 Minuten musste der tapfere Kater durch die Hölle gehen und wurde während des Schleuderganges ganze 3000 Mal umhergeworfen.

Gleichzeitig suchte seine Besitzerin verzweifelt nach ihrem treuen Begleiter, doch erst als sie die Waschmaschine öffnete, fand sie Pablo wieder - der allerdings mehr tot als lebendig war. Sofort wurde der Vierbeiner in die nächstgelegene Tierklinik gebracht.

"Er hatte Verletzungen im Gehirn und in der Lunge", sagte die behandelnde Ärztin, Dr. Ella Yarsley. "Er war in dem schlimmsten Zustand, den ich seit Langem bei einem Fall wie diesem gesehen habe."