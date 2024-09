Mutter kann es nicht fassen: Töchter behandeln ihre neue Katze wie eine Puppe

Kätzchen Bella wurde zum neuen Liebling von Reece und Kora - jedoch wird es von den Mädchen oftmals wie eine Puppe behandelt. © Instagram/rinekelewis

Als sie ihre erste Katze namens Bella bekamen, taten sich die Mädchen schwer, mit der Samtpfote zurechtzukommen.

Nach einiger Zeit besserte sich die Situation zwar, jedoch nicht so, wie sich die Mutter das vorgestellt hatte: Reece und Kora fingen nun damit an, das Kätzchen in einen Kinderwagen zu legen, es zu verkleiden und durch die Gegend zu fahren.

Auf Rinekes Instagram-Kanal "rinekelewis" wurde das zugehörige Video zu einem viralen Erfolg.

"Ich bin immer noch schockiert, wie sie sich einfach entspannt und im Kinderwagen bleibt, wenn die Mädchen mit ihr rausgehen. Gelegentlich hat sie genug und springt heraus, aber meistens genießt sie einfach die Fahrt", sagte Rineke gegenüber Newsweek.

In dem Clip ist zu sehen, wie Kätzchen Bella bequem im Kinderwagen sitzt, während eines der Mädchen ihr liebevoll über den Kopf streichelt.