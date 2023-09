Nachbarschaft von Diebstählen heimgesucht: Als man den Täter überführt, fließen Lachtränen

Houston (USA) - Ein Wohngebiet in Houston war in den vergangenen Wochen immer wieder Ziel von dreisten Diebstählen. Mittlerweile konnte ein Verdächtiger gestellt werden, doch eine Vernehmung war leider nicht möglich ...

Auf frischer Tat ertappt: Kater Cleo aus Houston ist ein Wäsche-Dieb! © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Jeanne Picone Wheat

Für Jeanne Picone Wheat muss das Ganze wirklich unangenehm sein: Ihr Kater Cleo ist in seiner Nachbarschaft kein gern gesehener Gast mehr, denn der Vierbeiner hat es faustdick hinter den Ohren!

"Mein Kater war diesen Sommer sehr damit beschäftigt, Dinge von den Grundstücken meiner Nachbarn zu stehlen und zu verstecken", schreibt die Anwohnerin aus Texas in einem Facebook-Beitrag. "Möglicherweise auch aus ihren Häusern."

Was das in Realität bedeutet, zeigen die Fotos, die Jeanne ihrem Post hinzufügte. Darauf sieht man einen ganzen Berg voller Klamotten und Kleinteile auf einem Tisch ausgebreitet, daneben noch einen gut gefüllten Wäschekorb stehen. All dies sind Dinge, die Kater Cleo im Laufe der letzten Wochen von den Nachbarn geklaut und nach Hause geschleppt hatte.

"Ich habe kürzlich seinen Vorrat gefunden und dieser Sammlung hinzugefügt", erklärt die Katzen-Besitzerin. "Und ich habe es für dich gewaschen."