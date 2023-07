Niemand will sie haben! Wer gibt Leonie und Lakota eine Chance?

Delitzsch - Nachdem ihre beiden Geschwister schon in ihr neues Zuhause durften, blieben die Schwestern Leonie und Lakota allein im Tierheim Delitzsch zurück. Nun hoffen auch sie auf ihr Glück und eine liebevolle Familie ganz für sich allein.

Lakota (schwarz-weiß) und Leonie (schwarz-braun) hoffen auch endlich in ein eigenes Zuhause ziehen zu können. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Delitzsch

Ihre Geschwister Alpina und Lancelot durften nun schon raus in die Welt, erkunden ihr neues Zuhause und lernen ihre Familien kennen.

Auch Lakota (schwarz-weiß) und Leonie (schwarz-braun) wollen endlich ihr neues Leben beginnen. Doch fehlte es bisher an passenden Interessenten für die beiden.

Beide seien, wie für Kätzchen in ihrem Alter üblich, sehr am Spielen interessiert, wie die Pfleger des Tierheims Delitzsch auf Facebook berichten.

Jede Art von Bespaßung sei ihnen recht, egal ob klettern, springen oder fangen. Mit Leonie und Lakota werde es, besonders im Doppelpack, garantiert nicht langweilig.

Um wirklich kuscheln zu wollen, bräuchten die beiden Energiebündel meist etwas Zeit, um sich auf die Personen einlassen zu können. Doch stimmt die Chemie, lieben die Schnurr-Nasen auch das mindestens genauso wie gemeinsam herumzutollen.

Am schönsten wäre es für die Schwestern, wenn sie zusammen ein Zuhause finden würden. Falls Ihr nur an einer der beiden interessiert seid, sollte allerdings schon ein Kätzchen in ihrem Alter (maximal ein Jahr alt) zuhause auf sie warten.