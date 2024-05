Notfellchen in Sachsen: Kater Odin "war dem Tod näher als dem Leben"

Kater Odin wurde in einem sehr schlechten Zustand aufgefunden. © Tierschutzverein Mittweida e.V.

Die beiden Fellnasen gehörten nicht zusammen und wurden am 21. April aus verschiedenen Orten und von verschiedenen Leuten gemeldet. Beide Vierbeiner befanden sich in einem sehr schlechten Zustand.

Sie wurden dann stationär im Tiergesundheitszentrum Lichtenau in Sachsen aufgenommen und tierärztlich versorgt.

"Der Kater hatte eine alte Bisswunde, höchstwahrscheinlich von einem Hund. Genau kann man das aber bis heute nicht sagen. Er konnte sich kaum auf den Beinen halten, das Gewebe am Kopf war teilweise abgestorben, die Wunde eiterte ohne Ende und er roch ganz schlimm. Odin, so haben wir ihn genannt, war dem Tod näher als dem Leben", so der Tierschutzverein Mittweida e.V..

Trotz der schlechten Prognose kämpfte sich Odin mithilfe von Tierärzten und Tierarzthelferinnen Stück für Stück ins Leben zurück. Es bildete sich sogar neues Gewebe am Kopf des Katers, eine Lücke wurde am vergangenen Freitag in einer Operation gefüllt und dem Vierbeiner sein altes Aussehen wiedergegeben.

Odin geht es nun schon besser und seine Fäden können wahrscheinlich in 14 Tagen gezogen werden.