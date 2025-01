Oma findet winzige Babykatze: Als sie das Gesicht des Tieres sieht, trifft sie der Schlag

Phetchabun (Thailand) - In einem Dorf in Thailand wurde eine mysteriöse Entdeckung gemacht: Eine ältere Frau fand ein kleines Baby-Kätzchen, was gerade eben das Licht der Welt erblickt hatte. Als die Großmutter dem Tier ins Gesicht sah, war ihr sofort klar, dass sie eine Sensation in den Händen hielt - das Kätzchen war nämlich mit zwei Gesichtern geboren worden.