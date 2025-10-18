Opa Grummel und Oma Dick: Samtpfoten-Senioren wünschen sich friedlichen Lebensabend

Leipzig - Im Leipziger Tierheim warten zwei Katzen -Senioren auf Menschen, die ihnen einen schönen Lebensabend bereiten können.

Opa Grummel und Oma Dick sind ein unzertrennliches Team. © Instagram/tierheimleipzig

"Opa Grummel und Oma Dick kamen zu uns, nachdem ihr Besitzer verstorben ist", schreibt das Tierheim bei Instagram. "Mit 15 und 19 Jahren haben sie bereits ein stolzes Alter erreicht."

Viel Action ist mit den beiden Senioren also nicht mehr geboten - stattdessen hoffen sie auf viel Ruhe, Gemütlichkeit und Geborgenheit.

Trotz ihres hohen Alters erfreut sich das Duo noch bester Gesundheit, lediglich Opa Grummel muss regelmäßig Schmerzmittel gegen Arthrose einnehmen. Da kann er dann auch gerne mal zickig werden, wie die Pfleger wissen: "Er ist ein richtiger Charakterkopf, der Tierarztbesuche eher… na ja, nicht so toll findet."

Da er dazu wohl auch etwas dement ist, kann es passieren, dass er oftmals lautstark zu "erzählen" beginnt. Die Hauptsache ist, dass man ihm dann mit viel Liebe und Aufmerksamkeit begegnet.

"Beide Katzen sind sehr menschenbezogen und genießen Nähe und Zuwendung", erzählt das Tierheim weiter. Da die beiden ein eingespieltes Team sind, sollen sie ausschließlich gemeinsam und in reine Wohnungshaltung vermittelt werden.