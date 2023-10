Scheue einäugige Trauma-Katze verblüfft Tierschützer

Hamburg - Selten erfahren wir, wie es mit traurigen Tiergeschichten weitergeht. Im Falle einer Katze aus Hamburg gab es dazu jetzt einen herzerwärmenden Brief.

Scheu, ängstlich, traumatisiert und lässt sich nicht anfassen, so beschrieb das Tierheim Roberta. © Hamburger Tierschutzverein

In der ersten Ausgabe des zweimal im Jahr erscheinenden Tierschutzmagazin ich&du des Hamburger Tierschutzvereins wurde Roberta vorgestellt. Am 3. August 2022 gelangte die einäugige Katze in das Tierheim Süderstraße. Weshalb sie ein Auge verlor? Unklar.

Die Katze wurde etwa im Jahr 2012 geboren und lebte zuletzt auf der Straße. Sie sei gegenüber Menschen "recht schüchtern", es falle ihr schwer gegenüber den Tierpflegern Vertrauen aufzubauen. Für Freigang brauche sie ein gesichertes Grundstück. Außerdem habe sie Nierenprobleme und benötige Spezialfutter.

"Wir wünschen uns für Roberta Menschen, die Verständnis dafür haben, dass sie keine Schoßkatze ist und viel Freiraum benötigt", hieß es damals in dem Steckbrief.

Die Anforderungen klangen nach einer nur schwer vermittelbaren Katze – dennoch meldete sich genau die richtige Person und nahm das Tier auf. In einem kürzlich veröffentlichten Brief berichtete Marina, wie es Roberta, die mittlerweile Bobbi-Gritli heißt, jetzt geht.