Schock-Entdeckung! Ausgesetzte Katze gefunden - doch was hat sie da am Hals?

Das Tier war deutlich sozialisiert, gepflegt und zutraulich, konnte aber nicht mehr laufen. Der Schock: An ihrem Hals hatte sie einen fast tennisballgroßen Tumor, teilte die Interessengemeinschaft "Salzlandkatzen in Not" nun mit.

Am späten Donnerstagnachmittag ging eine Frau aus Hohenerxleben ( Sachsen-Anhalt ) zwischen Blauen See und Postweg mit ihrem Hund Gassi, als sie die augenscheinlich verletzte Katze im Gras entdeckte.

Interessengemeinschaft Salzlandkatzen in Not

Sie hatte einen großen Tumor am Hals, der sie sogar am Laufen hinderte. © Bildmontage: Interessengemeinschaft Salzlandkatzen in Not

Die Tierschützer konnten den Vierbeiner schließlich beim Tierarzt vorstellen. Doch die Diagnose war erschreckend: Der Tumor, der am Schulterblatt der schon älteren Katzen gewachsen war, erstreckte sich bereits bis in den Brustkorb und Bauchraum. Die Geschwulst war so riesig, dass die Fellnase deswegen nicht mehr laufen konnte.

"Sie wurde also zum Sterben dorthin gelegt. Wir stellen uns vor, dass wilde Tiere oder frei laufende Hunde die Katze entdeckt hätten; diese hätte nicht einmal flüchten können und wäre bei lebendigem Leib angefressen, verletzt und getötet worden", sagte Daniela Fröhlich von der Interessengemeinschaft.

Die Tierschützer wollen nun den vorherigen Halter des Tieres ermitteln und bitten um Mithilfe bei der Fahndung.

Wer erkennt die Katze und kennt somit die Täter? Habt Ihr sonstige Hinweise? Bitte wendet Euch an die Interessengemeinschaft "Salzlandkatzen in Not" unter Telefon: 0163/1271552 oder per E-Mail.