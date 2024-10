Schwarze Kater wohl aus Fenster gestürzt: Happy End an Halloween?

Berlin - Drei schwarze Kater haben am heutigen Donnerstag verletzt den Weg ins Berliner Tierheim gefunden. Dabei hatten zwei der armen Kerle wohl einen tiefen Fall. An Halloween sucht das Trio nun dringend seine Halter.

Die British Kurzhaar ist circa ein bis zwei Jahre alt und verletzte sich wohl bei einem Sturz aus dem Fenster. © Screenshot/Instgram/Tierheim Berlin (Bildmontage)

"Wo gehören wir hin?!", beginnt der Post des Tierheims auf Instagram.

Fotos zeigen zwei an den Pfötchen bandagierte Miezen, die am heutigen Donnerstagmorgen im Doppelpack abgegeben wurden.

Einer von ihnen ist ein British-Kurzhaar-Kater, der auf circa ein bis zwei Jahre alt geschätzt wird und nicht kastriert ist.

Die Tierpfleger vermuten, dass seine Verletzungen von einem Fenstersturz herrühren. Er kam als Fundtier zunächst am 23. Oktober in die Tierklinik Düppel, bevor der liebe Kerl an Halloween Unterschlupf im Tierheim fand.

Der zweite Kater ist wohl ein norwegischer Wildkatzen-Mix. Er wird auf circa sechs bis sieben Jahre geschätzt und ist kastriert.

Da der niedliche Kerl geschoren ist, hat er aller Wahrscheinlichkeit nach ein Zuhause und möchte dringend abgeholt werden. Auch er hat sich wohl bei einem Sturz aus dem Fenster verletzt.